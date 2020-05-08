Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Mustafa Biçer'in HDP’liler tarafından kaçırıldığını ve bunun kesin olduğunu bildiğini belirten Ayşegül Biçer, oğlunun kendisine "Beni kurtarın" dediğine dair bilgi ulaştığını ve HDP’den oğlunu almadan buradan kalkmayacağını söyledi. Parti binası önünde oturan anne Ayşegül Biçer, gerginlik sırasında ise fenalaştı. Bölgede ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Yoğun güvenlik tedbiri alan ekipler, HDP’lilerin Biçer’e yaklaşmasına da izin vermedi.

KENDİ EVİMİZİ KENDİMİZ YIKTIK

Yaklaşık bir sene evvel çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan bir başka acılı aile ise nöbetlerini sürdürüyor. Baba Celil Begdaş "Biz HDP’ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık" dedi.