Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı Türk vatandaşların bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için başlatılan tahliye operasyonları kapsamında Sakarya’ya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’ten toplam 655 vatandaş getirilmişti. Uçaklarla ülkeye ulaşan ve geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında otobüsler ile Sakarya’ya getirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Hendek ilçesindeki Abdurrahman Gürses, Hendek Kız Yurdu ve Serdivan ilçesindeki Rahime Sultan öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. 14 günlük karantina süresi dolan ve sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 655 vatandaş evlerine uğurlandı.



Sakarya’daki 14 günlük gözlem süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri de negatif çıkan vatandaşların tahliye işlemlerine sabah saatlerinde başlanıldı. Yurtlardan çıkışta son kez sağlık testleri yapılan ve pasaportları teslim edilen vatandaşlar, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün hediye olarak verdiği fidanları alarak hazır bekleyen otobüsler ile AFAD koordinesinde 57 ile uğurlandı.

Evimizde gibi hissettirdiler

Gözlem sürelerince hiç bir sıkıntı yaşamadığını ve kendisini evinde hissettiğini dile getiren Nafi Gedik, “Geçirdiğimiz süre çok iyiydi, güzel baktılar bize. Evimizde gibi hissettirdiler bir eksiklik hissettirmediler. Gayet iyi şekilde ağırlandık, herkese teşekkür ederim. Devletimizden de Allah razı olsun, Türk devleti sağlık konusunda olsun, afet konusunda her zaman bir numaradır. Kuveyt’ten geldim, Kırşehir’e gidiyorum. Kuveyt’te hastalık aşırı derecede artmıştı ve bizde mecburiyetten geldik” dedi.