Sivas'ta kent merkezinden Kızılırmak kenarında gezinen Erdoğan Önemlibıçak, suda ilginç bir hareketlilik fark etti. Önemlibıçak, tanımlayamadığını hareketliliği cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bir süre devam eden hareketlilik kıyıya doğru yaklaşmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. Sudaki hareketliliğin sebebinin ırmağa balık avlamak için giren köpek olması gülümsetti. Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntüler, ‘Kızılırmakta köpekbalığı’ benzetmesiyle vatandaşlar tarafından paylaşıldı.
Sudaki hareketliliği görünce telefona sarıldı, sudan çıkan gülümsetti
08.05.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta bir vatandaş Kızılırmak’ta hareketlilik olduğunu fark edince telefon ile görüntü almaya başladı, bir süre sonra sudan çıkan köpek gülümsetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sudan çıkan köpek,
702562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702562.aspx
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