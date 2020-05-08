Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta kent merkezinden Kızılırmak kenarında gezinen Erdoğan Önemlibıçak, suda ilginç bir hareketlilik fark etti. Önemlibıçak, tanımlayamadığını hareketliliği cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bir süre devam eden hareketlilik kıyıya doğru yaklaşmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. Sudaki hareketliliğin sebebinin ırmağa balık avlamak için giren köpek olması gülümsetti. Sosyal medyada ilgi odağı olan görüntüler, ‘Kızılırmakta köpekbalığı’ benzetmesiyle vatandaşlar tarafından paylaşıldı.