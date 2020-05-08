Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı S.T. ile Turgay Baş isimli kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında muhtar S.T., yanında bulundurduğu tabancayla Turgay Baş’a ateş etti. Baş’ın kanlar içerisinde yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Turgay Baş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.