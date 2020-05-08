Edinilen bilgiye göle olay, bugün saat 14.00 sularında Sivas kent merkezi İnönü Mahallesi'nde bulunan Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Evlerinde eşi ile Münevver (59) ile tartışan Fevzi Albaç (65) silahını çekerek iki el ateş etti. Göğsünden iki kurşun alan Albaç olay yerinde hayatını kaybetti. Elini kana bulayan koca ise suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tartıştığı eşini öldürüp teslim oldu
08.05.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta kocası tarafından tabanca ile vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,kadın,cinayet,
702608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702608.aspx
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