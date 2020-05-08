Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'un Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan hasır dekorasyon mağazasında elektrik kablosundan çıkan kıvılcım dükkanı küle çevirdi. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmek için uzun uğraşlar sarf etti. Bir türlü sönmeyen yangın, Bodrum itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı. Yanmayan bazı malzemeleri alevlerin arasından kurtaran iş yeri çalışanları zor anlar yaşadı. Dükkan sahibi Hakan Şahin ise alevleri söndürürken hafif şekilde yaralandı. Saçında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Şahin dükkanındaki malzemelerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Alevlerin arasında kalan 4 piknik tüpünü ise patlamadan çıkardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.



Dükkanı yanan Hakan Şahin ise uzatma kablosundan çıkan kıvılcım sonucu dükkanın tamamen yandığını belirterek "Namaza yetişecektim, hızlı bir şekilde bir işim olduğundan uzatma kablosunu çektim. Bir kıvılcım bir anda alev oldu rüzgar da esince tüm dükkan küle döndü" dedi.