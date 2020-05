Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş için dışarıya çıkan vatandaşlar, Eminönü'nde hareketliliğe neden oldu.

Alışveriş yapmak için kendi araçlarıyla Eminönü'ne gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan trafik, salgın öncesi günleri aratmadı. Eminönü'ne bağlanan Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Yeni Cami, Sirkeci ve Doğubank civarındaki park alanları da neredeyse doldu.

Eminönü'ndeki hareketlilik esnafı ise memnun etti. Aktar Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı öncesinde hareketlilik yaşandığını anlattı. Geçen hafta da aynı durumun yaşandığını belirten Can, "Biz de zor durumdayız. Kiramızı ödemekte zorlanıyoruz. İnsanların büyük çoğunluğu maskeli geliyor zaten, biz de her zaman kurallara dikkat ediyoruz. İnşallah hep beraber bu zor günleri atlatacağız." diye konuştu.

Alışveriş için gelen vatandaşlardan Ayşe Kaya da her sene ramazan ayında Eminönü'ne gelerek toplu alışveriş yaptığını, bu sene ise ilk defa geldiğini söyledi.

Öte yandan, alışveriş yapan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.