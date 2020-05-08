Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul'un aralarında olduğu 24 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. 5'inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.