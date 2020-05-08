Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yerköy mahallesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi, dışarıda yakılan ateş közünün çadırın içine alınması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Tedavisi süren 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi
08.05.2020 - 22:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yerköy mahallesinde tarım işçisi olduğu öğrenilen 7 kişi, dışarıda yakılan ateş közünün çadırın içine alınması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Tedavisi süren 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : Kayseri',
702707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702707.aspx
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