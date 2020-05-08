Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş’ta 3 günden bu yana devam eden yağmur, geceleri şimşek çakmasıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi adeta aydınlatan şimşekler bir yandan korkuya neden olurken bir yandan da eşsiz manzaralara sahne oldu.