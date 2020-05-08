Muş’ta 3 günden bu yana devam eden yağmur, geceleri şimşek çakmasıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi adeta aydınlatan şimşekler bir yandan korkuya neden olurken bir yandan da eşsiz manzaralara sahne oldu.
Muş’ta şimşekler güzel görüntüler oluşturdu
08.05.2020 - 23:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta etkili olan sağanakla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Etiketler : Muş,
702720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702720.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER