Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İsmet Kaptan Mahallesi’nde bulunan bir otelde kalan Osman Arıkan’dan bir süredir haber alamayan otel personeli, şahsın hayatından endişe etti. Saat 20.30'da sıralarında polis ekiplerine ihbarda bulunan otel personelleri, ihbar üzerine otele gelen ekiplere, yedek anahtar yardımıyla Arıkan'ın odasının kapısını açtı. Ekipler, odada inceleme yaptıkları sırada, Arıkan'ı yerde hareketsiz şeklide yatarken buldu. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arıkan'ın öldüğü belirlendi.

Öte yandan, belediye doktoru Arıkan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirtilince, olay yeri inceleme ekipleri otel odasında çalışma yaptı. Arıkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.