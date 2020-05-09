Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad’da devriye görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler yolda bulunan çocuklara çikolata ikram etti. Türk askerini görünce sevinen çocukların askerlere doğru sevinçle koştuğu görülürken, askerler bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı. Askerler, ellerinde bulunan çikolataları çocuklara dağıttı.