Suriye’nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad’da devriye görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler yolda bulunan çocuklara çikolata ikram etti. Türk askerini görünce sevinen çocukların askerlere doğru sevinçle koştuğu görülürken, askerler bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı. Askerler, ellerinde bulunan çikolataları çocuklara dağıttı.
Türk askerinden Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi
09.05.2020 - 00:10 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 00:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de devriye görevi icra eden Türk askeri Suriyeli çocuklara çikolata sürprizi yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türk askeri,
702727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702727.aspx
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