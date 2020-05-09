Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'ndeki dağ yolunda 4 Mayıs Pazartesi akşam 23.00 sıralarında gerçekleşen cinayette, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve canice öldürülmüştü. Olay sonrası, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayeti işledikleri şüphesiyle Önder T. (35) ile Neşat A.’yı (43) gözaltına almış, ikisi de çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Tutuklanan iki şüpheli, Trabzon Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinde suçu birbirlerine atmışlardı. Önder T. ve Neşat A.’nın verdiği ifadelerden yola çıkan jandarma ekipleri, olayı aydınlatacak delillerin ipuçlarını sürüyor.

156’ya yardım çağrısı

Önder T. ve Neşat A., cinayetin ardından 155 ve 156’yı arayarak teslim olmuşlardı. Cinayeti aydınlatmaya çalışan ekipler, 156 Jandarma İmdat Hattı ve 155 Polis İmdat Hattı kayıtlarını inceleyen ekipler, ilk yardım çağrısının 156’yı arayan Neşat A.’dan olduğunu tespit etti. Önder T.’nin ise Neşat A.’dan çok sonra 155’i aradığını belirledi.

Neşat A. savcılıkta verdiği ifadede, aracın ön kısmında oturduğunu, Önder T.’nin aracın arka koltuğunda oturduğunu, Önder T.’nin Soner Taşkın’ı öldürdükten sonra kendisini de öldürmek istediğini söyledi. Neşat A. ifadesinde, “Soner vurulunca kendimi can havliyle araçtan dışarı attım. Yokuş aşağı çalılıkların arasından kaçmaya başladım. Bu esnada gözlüğümü ve telefonumu düşürdüm. Ayakkabım da çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra bir ev gördüm. Yardım istedim. Ev sahibi jandarmayı aradı ve gelip beni aldılar” diyerek suçsuz olduğunu savundu.

Ön koltukta oturduğu iddiası

Önder T. ise savcılıktaki ifadesinde, yolda giderken Neşat A. ile yer değiştirdiğini, kendisinin ön koltuğa, Neşat A.’nın arka koltuğa geçtiğini söyledi. Aracın ön koltuğunda oturduğunu iddia eden Önder T., cinayet anıyla ilgili olarak, “Aniden bir tabanca sesi duydum. Önüme baktığımda Neşat’ın Soner’e sıktığını anladım. Soner’in başının direksiyona doğru eğildiğini gördüm” beyanında bulundu.

Neşat A.’nın kendisine silahla ateş etmek istediğini ancak silahın tutukluk yaptığını iddia eden Önder T., “Soner’in torpidosundan silahı aldım, ateş etmek istedim ancak silahın emniyetini bilmediğim için ateş edemedim. Boğuştuk, sonra yokuş aşağı kaçmaya başladım. 155’i aradım. Karşıma bir cami çıktı. Caminin önünde tesadüfen ağabeyime ait olan aracı gördüm. Ağabeyim yoktu. Koşmaya devam ettim. O sırada telefonumu düşürmüşüm. Rastgele bir araç durdurdum. Araçta yeğenim B.T. ve bir arkadaşı vardı. Bana giyinmem için penye, mont, içlik ve pantolon verdiler” dedi.

Koşarken terlediği için dere kenarında durup elini, yüzünü yıkayıp su içtiğini de belirten Önder T., olay yerinde bulunan kanlı eldivenlerle ilgili olarak verdiği ifadede, eldivenlerin boğuşurken elinde olduğunu ancak boğuşma esnasında çıktığını, Neşat A.’ya silah doğrulturken ise silahı çıplak elle tuttuğunu söyledi.

Tüm deliller inceleniyor

İfadelerden ve delillerden yola çıkan jandarma ekipleri, eldivenlerdeki kan örneklerini, Soner Taşkın’ın vücudundan çıkan merminin hangi silaha ait olduğunu, olay yerinde toplanan tüm delileri cinayetin aydınlatılması için Ankara’da bulunan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı Jandarma Kriminal Laboratuvar’ına gönderdi. Soner Taşkın’ın Trabzon Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi de iki gün sürdü.

Tahkikat doyasını genişleterek asıl zanlının ortaya çıkarılması için çemberi daraltan jandarma ekipleri, Soner Taşkın’ın, Önder T.’nin ve Neşat A.’nın cep telefonu görüşmelerini içeren HTS kayıtlarını, maktulün ve şüphelilerin bir araya geldikleri andan itibaren bulundukları yerlerin ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tarayarak geçtikleri güzergahların kamera kayıtlarıyla birlikte MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma dosyasını tamamlamak için çalışmalarını titizlikle sürdüren jandarma ekiplerinin, olay sonrası bağlantıda olunan kişilerin ifadesine de başvuracağı kaydedildi.

Pınar Kaynak cinayetinde kendisinden şüphelenilmiş

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden Neşat A.’nın, Trabzon’da 15 Ağustos 2017’de, kafasına taşla vurulup vahşice katledilmiş şekilde bulunan ve vücudunda 5 ayrı sperm tespit edilmesiyle tecavüze uğradığı anlaşılan Pınar Kaynak cinayeti ile alakalı olarak 31 Ocak 2020'de bir tv kanalında yayınlanan programa katıldığı anlaşıldı. Pınar Kaynak cinayetiyle alakası olduğu şüphesiyle programa çıkarılan Neşat A., cinayetle ilişkili olduğu düşünülen kahverengi aracın kendisine ait olduğu iddialarını reddetmiş, iddiaları dile getirenlerle yüzleşmeye hazır olduğunu söylemişti.