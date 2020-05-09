Köyde 4 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün yayılmaması için köyün karantinaya alındığı belirtildi. Karantiyana alınarak giriş ve çıkışların yasaklandığı köy girişinde jandarma ekipleri tarafından nöbet tutulurken, araçların çıkıp girmemesi için kamyonlarla getirilen toprakla köy yolu ulaşıma kapatıldı.
Diyarbakır'da bir köy karantina altına alındı
09.05.2020 - 14:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Filizören köyü korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,köy,karantina,
702868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702868.aspx
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