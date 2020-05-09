Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "Dünya Yetimler Günü" olarak ilan edilen ramazanın 15. gününde, Türkiye'de ve dünyada Deniz Feneri'nin kurduğu yetim sofraları bu kez kurulamadı.

Covid-19'a karşı alınan tedbirler nedeniyle dünyadaki yetimlere bu yıl ulaşamayan dernek, İdlib kırsalındaki savaşta babaları şehit düşen yetim çocuklar ve annelerinin bulunduğu yaşam köyünde "Dünya Yetimler Günü" ruhunu yaşatarak iftar yemeği verdi.

Savaşın ortasında babalarından yoksun kalan 300 yetime verilen iftarda, barış için dualar edildi.

Öte yandan, dernek Türkiye ve dünyadaki yetim çocuklara hediye paketi, giyim ve bayram harçlığı da dağıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, Dünya Yetimler Günü'nde binlerce yetim çocuğu ve ailelerini iftar sofrasında ağırlayamamanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Yetimlerin ve ailelerinin hayatlarının zorluğuna işaret eden Cengiz, bir nebze de olsa onların sevinmelerini, gülmelerini sağladıklarını düşündüklerini ve bu nedenle çok mutlu olduklarını aktardı.

Mehmet Cengiz, karantina olsa da 30 ülkede gıda, yetim harçlığı ve hediye paketleri dağıtarak dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında yetim sevindirmeye devam edeceklerini kaydetti.