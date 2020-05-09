Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Büro Amirliğiyle ortaklaşa yaptıkları çalışmada, Bağlar Mahallesi’nde koyunculuk yapan şahısların silahlı kavgaya karışacakları bilgisi aldı. Olay mahalline intikal eden ekipler, yolda bölgede silahlı kavga ihbarı aldı. Alacak verecek meselesi kavga eden taraflardan Y.Ç., M.K., A.B., A.M., R.M. ve F.Ç. adlı şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 2 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

6 kişi emniyet götürülürken, firar eden bir kişi de aranıyor.