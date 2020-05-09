Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan Y.M.(20) yaralandı. Silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralı Y.M. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.M.'nin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olaydan 45 dakika sonra E.K. adlı bir kişi devriye gezen polis ekibinin yanına giderek aynı olayda kendisinin de tüfekle yaralandığı söyledi. E.K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayın meydana geldiği sokakta bir kulübede pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.