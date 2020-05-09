Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, anne ve babasıyla yaşayan 36 yaşındaki Dr. Orhan Bican, evden denize gireceğini belirterek ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamadı. Bican’ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı Bican’ın kayıp olduğu Pazarcı Mahallesindeki Kızılin sahilinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramada Bican’ın kıyafetleri ve eşyaları sahil kenarında bulundu ancak Bican’a rastlanmadı.



Alanya Sahil Güvenlik yarın arama çalışmalarına devam edecek. Orhan Bican’ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanındaki işinden ayrıldığı öğrenildi.