Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılin sahilinde kıyafetleri bulunan 36 yaşındaki doktor Orhan Bican’ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi (DEGAK) çalışma yürütüyor. Sahilde aralıksız çalışma yürüten 8 kişilik dalış ekibi, henüz Bican’ın izine rastlamadı.



Edinilen bilgilere göre anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, Perşembe günü saat 11.00 sıralarında denizde yüzmek istediğini belirterek evden ayrılmış ve o tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Orhan Bican’ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenildi.