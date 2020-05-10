Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cuma günü saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. dükkanından gelen alarmla iş yerine hırsızların girebileceği ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kuyumcu dükkanına bitişiğinde bulunan kuaför dükkanının duvarının delip girildiğini ve 200 bin lira değerinde altının çalındığını tespit etti. Olayın ardından çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 adet güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, önceden hırsızlık suçundan işlem yapılan R.U. (25) ile K.O.'yu (26) çalmış oldukları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



3 suç kaydı bulunan R.U. ve 2 suç kaydı bulunan K.O.’nun ilk ifadelerinde, hırsızlık olayını kabul ederek maddi sıkıntılardan dolayı yaptıklarını söylediği öğrenildi.