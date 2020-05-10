Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzeri yol kenarında bulunan bir kamelyada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir evde kalan 79 yaşındaki Nurten Demir, hava almak için dışarı çıkarak bir süre dolaştı. Yürümekten yorulan Nurten Demir, evinin yakınında bulunan kamelyaya gelerek dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra evine gitmek için kalkan Nurten Demir, çantasını kamelyanın masasında unuttu. Kısa bir süre sonra çantasını unuttuğunu fark eden Nurten Demir, geri döndüğünde çantasını bir kişinin aldığını ve motoruna binerek kaçtığını gördü. Şüphelinin peşinden koşan yaşlı kadın, şüpheliye yetişemeyince polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı kadından şüphelinin eşkal bilgilerini alarak, çevrede araştırma başlattı. Polis ekipleri, çantayı alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.