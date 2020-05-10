Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde koronavirüs tedavisi gören yaşlı anne çocukları ve torunlarıyla görüştürüldü. Yaşlı anne, telefon aracılığıyla görüntülü konuştuğu torun ve çocuklarıyla moral kazandı. Görüntülü görüştüğü ailesiyle moral bulan anneyi, Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.