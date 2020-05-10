Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde koronavirüs tedavisi gören yaşlı anne çocukları ve torunlarıyla görüştürüldü. Yaşlı anne, telefon aracılığıyla görüntülü konuştuğu torun ve çocuklarıyla moral kazandı. Görüntülü görüştüğü ailesiyle moral bulan anneyi, Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Van'da koronavüris tedavisi alan anneye moral
10.05.2020 - 21:59 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alınan yaşlı bir annenin 'Anneler Günü' kutlandı.
Etiketler : van,koronavirüs,covid-19,
703197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703197.aspx
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