Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan ve hatıra ormanında adına ağaç dikilen 100 yaş üzerindeki yaşlılara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından ulaştırıldı. Zaman, ziyaretinde yaşlı kadınlara çiçek de verdi. Kaymakam Zaman daha sonra şehit annelerini ziyaret ederek anneler gününü kutladı.