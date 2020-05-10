Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller 10 Mayıs Anneler Günü’nde şehit anneleri ve yakınlarını unutmadı. Komutanlık sorumluluğundaki 163 şehit annesinin evine ziyaret gerçekleştiren ekipler, annelere bu önemli günde çiçek vererek mutlu etti. Personeller ayrıca aile bireylerine de korona virüs tedbirleri kapsamında maske de hediye etti.
Jandarma, 163 şehit annesini tek tek ziyaret etti
10.05.2020 - 23:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 23:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, evlere ziyaret gerçekleştirerek şehit ailelerine çiçek ve maske verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : jandarma,
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