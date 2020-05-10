Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller 10 Mayıs Anneler Günü’nde şehit anneleri ve yakınlarını unutmadı. Komutanlık sorumluluğundaki 163 şehit annesinin evine ziyaret gerçekleştiren ekipler, annelere bu önemli günde çiçek vererek mutlu etti. Personeller ayrıca aile bireylerine de korona virüs tedbirleri kapsamında maske de hediye etti.