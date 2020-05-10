Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası genelinde denetim çalışması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, Davutlar Mahallesi sınırları içerisindeki Sevgi Plajı'nda mangal yakan ve denize giren kişiler bulunduğunu tespit etti. Plaja giden polis ekipleri, Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla kapatılmasına rağmen yasağı ihlal ederek plajı kullanan 20 kişiye para cezası uyguladı.