Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kendimize yakıştırdığımız, giysilerimizde kullandığımız ve kendimizi iyi hissettiren renkler var. Rengimizi bulduğumuzda ise daha etkili olabilmek, dikkatleri üzerimize çekmek ya da uzak tutmak, daha iyi odaklanmak ve hatta kilo vermek bile mümkün. Peki bize iyi gelen rengi nasıl öğreneceğiz? Bu sorunun cevabını, renklerin şifresini kendisine meslek edinen, Renk Şifresi Uzmanı Zeynep Tarhan Muslu’dan öğreneceğiz. Muslu ile, salgın döneminin yeni normali olan online görüşme ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, siyahın herkesi zayıf göstermediğini, hastanelerde yanlış renk kullanıldığını, bazı renklerin ‘ye’ bazılarının ‘az ye’ sinyali gönderdiğini de öğrendim. Gelin bu güzel bilgileri paylaşalım:

¥ Renk şifresini bize nasıl anlatırsınız?

Renk şifresi, kişinin tüm renk kararlarını nokta atışı vermesini sağlayan bir bilim. Renginizi yeşil ya da mor gibi tek renk belirlemiyoruz ama hangi rengin hangi tonunu kullanacağınızı bilir ve tanımlarsak, odaklanmadan huzurlu olmaya kadar birçok faydasını görebilir, doğru alışveriş ve doğru imaja ulaşırız. Böylece gardıropta onlarca giyilmemiş giysi karmaşasının önüne geçebiliriz.

¥ Renk şifresi nasıl belirleniyor?

Seanslarla belirliyoruz. Mimari, tekstil ya da farklı amaçlarla seans tipleri var. Bu seans tamamen gün ışığında, makyajsız yüze renklerin tutulması ile gerçekleşiyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor. Kişiye hangi tonun daha iyi geleceğini birlikte belirliyoruz ve renk bilgisi oluşturuyoruz. Böylece giysilerinde, evinde, iş yerinde hangi renkleri kullanacağına dair yol haritası belirliyoruz.

¥ Bu şifre tam olarak bize ne getiriyor?

Çok faydasını gördüğümüz bir nokta, düşük bütçelerle gardırop oluşturabilmesi. Kişi nokta atışı ile koleksiyon belirleyebiliyor. Bunun yanı sıra etkili imaj sağlanıyor. Doğru renk şifresini kullanan kişi bir ortama girdiğinde daha konuşmadan, tanışmadan akılda kalıcı bir imaj oluşturabiliyor. Makyajda da büyük avantaj sağlanıyor.

ÜNLÜLERİN RENK TERCİHİ

¥ Bazı ünlü insanlar hep aynı renk giyiyor. Bilinçli mi bu?

Evet kesinlikle bilinçli olarak aynı renk ya da tarz kıyafetleri tercih ediyorlar. Örneğin Einstein, Steve Jobs, Cem Yılmaz… Bu isimler zekâsını konuştuğumuz kişiler. Genellikle de siyah olur kıyafetlerinin rengi ki stili pas geçip anlatacaklarına yönelelim. ‘Anlattıklarımda kal, tarzımda değil. Anlattıklarım önemli…’ mesajıdır bu.

SİYAH HERKESİ ZAYIF GÖSTERMEZ

¥ Herkesin bir rengi mi var? Mesela siyahı sadece zayıf gösteriyor diye mi giyeriz?

Siyah güzel ve sevilen bir renktir. Ayrıca herkesin bir değil, çok rengi vardır. Renk Şifresi seansıyla bunları bulabiliriz. Mesela siyah herkesi zayıf göstermez. Kimin hangi tonu kullandığı çok önemli. Siyahın bazı tonları kısa boylu ve şişman bile gösterebilir.

¥ Odaklanma, çağımızın problemi. Bunun da rengi olmalı.

Kesinlikle evet. Yeşil tonları konsantrasyonu arttırabilir, mor tonları odaklanmayı sağlar, kırmızı kısa süreli hafızayı aktive eder, mavi düşünce gücünü arttırır, turuncu ise yenilikçiliği. Önce hangi renkle neyi amaçladığımızı bulmalıyız sonra da bu rengin doğru tonunu. İşin başına oturup bir türlü konsantrasyon sağlayamıyorsak mutlaka mavi, mor, grimsi soğuk renkler kullanılmalı, odaklanarak daha verimli çalışmamızı sağlar.

SARI VE TURUNCU 'YE' DİYOR

¥ Kilomuzu da etkiler mi renkler?

Hem de nasıl… Kilo problemi varsa mutfak sıcak renklerde olmamalı. Sarı, yeşil ve turuncu direkt ‘ye’ diyen renklerdir. Mesela tabak maviyse daha az yersiniz. Soğuk yeşil ve mor renkler de daha az yememizi sağlayabilir.

¥ Uykusuzluk çekiyorsak?

Kırmızı, turuncu, yavruağzı gibi, güneşin renklerine bakmak, huzurlu bir uyku sağlayabilir. Akşam mavi, turkuaz, mor daha iyi hissettirir. Turkuaz ve mavi yastık iyi bir uyku getirici olabilir. Tabii doğru tonu bulursak.

¥ Çocuk odası rengi mavi ve pembeden ibaret mi olmalı?

Erkek çocuklara mavi, kız çocuklara pembe geride kalan bir anlayış ama bebe mavisi ve bebe pembesi tecrübeyle sabit bebeklere iyi gelen renkler. Bebeğinizin renk tonunu bulabilmek için özellikle 1 yaşına yakın bebeklerin önüne farklı renklerde benzer oyuncakları koyarsanız içgüdüsel olarak yöneldiği oyuncağın rengi bebeğinizin kişisel rengidir. Anne baba olarak çocuğunuzun Renk Şifresi’ni bilin ama kısıtlamayın çünkü çocuklar her renkle iç içe olmalıdır.

¥ Evde tek başımıza değiliz. Ailenin renk seçimi ne olmalı?

Mekânı kimler paylaşıyor, kişisel ton ayarları nasıl? Mekânın hangi alanları ortak hangileri bireysel kullanımda? Bu soruların cevaplarını bulmak gerek. Buna göre bir renk bağlamı oluşturulmalı ve ton geçişleri kullanılmalı ortak mekânlar için. Aile ve aileye bireylerin tek tek Renk Şifresi’nin çözülmesi, ortak renk tonu aralıklarının saptanması ve buna göre ev dekorasyonun gerçekleşmesi evi yuva yapan huzurlu ve keyifli bir atmosferin oluşmasında çok önemli rol oynuyor. Bu renkleri uyguladığımızda herkes evde vakit geçirmekten keyif alıyor. Ailenin ortak enerjisi yükseliyor. Ayrıca çocuk odalarını kalıplaşmış renklere göre değil, çocukların kendi Renk Şifresi’ne göre dekore ettiğimizde, çocuklar kendilerine uygun renk tonlarında giydirdiğimizde mutluluk, konsantrasyon, başarı net şekilde artıyor.

¥ Pandemi dönemindeyiz. Hastalar için ne önerirsiniz?

Hastanelerde yanlış tonlar kullanılıyor. Mesela mavi. Evet mavi yatıştırır ama hastayı dünyadan koparır. Daha sağlık tonları kullanılmalı. Kahverengi ve sıcak tonlar kullanılmalı hastanelerde.