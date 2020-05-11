Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi’nde önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarda kaba inşaatın büyük kısmının bitmesinin ardından çevre düzenlemesine geçildi. 34 gün önce yapımına başlanan inşaattaki son durum görüntülendi. Açılışına günler kalan hastanenin biten kısımları için getirilen ofis malzemeleri ise yerleştirildi.
İşçilerin yoğun mesaisi ile yapımına aralıksız devam edilen hastanenin Ramazan Bayramı’ndan önce koronavirüs ile mücadele kapsamında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.