Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Yatırtaş Caddesinde üzerindeki eski bir evin yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 çocuk babası Ramazan Kahır (38), Mut İtfaiye Grup Amirliğince göçük altından çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edildikten sonra Mersine sevk edilen Ramazan Kahır hayatını kaybetti.
Ev yıkımında göçük altında kalan işçi öldü
11.05.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Mut ilçesinde, eski bir evin yıkımı sırasında göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ev yıkımında göçük altında kalan işçi,
703300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703300.aspx
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