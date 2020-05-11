Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi içerisinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta maske takılı bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Hacı Ali (52) olduğu tespit edilen kişiden ilk önce nabız alamadı. Ekipler, kısa süre sonra Ali’nin nabzının tekrar attığını fark etti. Bunun üzerine sedyeyle ambulansla alınan Ali, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler gelmeden önce iki vatandaşın Haci Ali’nin başında ölüp ölmediği konusunda yorumlarda bulunması ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Konuşmaları sırasında cep telefonuyla çekimi sürdüren ikiliden birisi, “Telefonu da burada. Yok ölü değil galiba ya” derken, diğeri kişi ise, “Yok ölü, gidik abi bu adam” dedi.