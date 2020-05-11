Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Rıdvan Işık'ın hayvanlarına kurt sürüsü saldırdı. Kurtların saldırdığı sürüde bulunan 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Işık, "Köyün yakınlarında keçilerimiz otlanırken ilginç seslerin yükselmesi üzerine dışarı çıktık baktık ki kurtlar keçilerimize saldırıyor. Hemen köylülerle birlikte müdahale ettik, erken müdahale etmeseydik daha fazla hayvanlarımız telef olacaktı" dedi.

