Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yaşayan 250 Türk vatandaşı, Suudi Arabistan, Ukrayna, Mısır ve Yemen'den uçakla önce İstanbul'a, ardından Bursa'ya getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alınmıştı. Öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca sağlık kontrolünden geçirilen ve korona virüs testleri negatif çıkan Türk vatandaşları tahliye edilmeye başladı. 123 vatandaş Bursa'da bulunan Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'nda, 127 vatandaş ise İnegöl'de bulunan Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'nda gerçirdikleri müşahede süresinin ardından tahliye edilerek evlerine gitmek için yola çıktı.

Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan vatandaşlar, sırayla minibüslere binerek ailelerin bulunduğu şehirlere gitmek için harekete geçti. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlere gitmek için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrıldı. Karantina sürecinin tamamlayarak evine gidecek vatandaşların arasında bulunan 9 aylık hamile bir kadının ise yaklaşan doğumunu evinde geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Karantinada bulunan 9 aylık hamile Ebru Oruç, "Burada 14 gün kaldık doğumum yaklaştı. İnşallah hayırlısıyla doğumu da atlatırım. Bir kızım daha olacak inşallah. Bizimle çok güzel ilgilendiler. 14 gün boyunca hiç dışarıya çıkmadık şimdi evimize gidiyoruz mutluyuz" diye konuştu.