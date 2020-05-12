Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi 208. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde yaşanan motosiklet kazası sonucunda iki aile arasında husumet başladı. Aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri silahlarını alarak evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Hastanede olay devam ederken, ağır yaralılardan İzzet Esmer de hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı saatlerde olay tekrar Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 51. Sokağa taşındı. Burada baskın yapılan ev tarandı. Taranma sonucunda evde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Çıkan olaylarda 2 kişi ölürken, 4’ü ağır, 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.