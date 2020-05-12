Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On gün bu ülkede kalan aile oğullarını evlendiremeyeceklerini anlayınca Manisa’ya dönmek istedi. Otobüste bir muavinin akrabası olan bir kız ile oğlunu evlendirilebileceğini söyleyince aile yeniden umutlandı. Muavin, Halil İbrahim için Iğdır’da bir kız bulduğunu belirterek, kızla tanışmaları için aileyi çağırdı. Manisa’dan Iğdır'a bin 800 kilometre yol giden aileyi, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan şahıslar karşıladı. Burada aileden altın ve nakit olarak toplamda 45 bin lira başlık parası alan şahıslar ortadan kayboldu. Bir iş yeri sahibinin kendilerini ikaz etmesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan Uslu ailesi soluğu karakolda aldı. Geçmiş dönemde benzer suçlardan sabıkası bulunan şahısları teşhis eden aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Koyunları üzerinden toplamda 45 bin lira kredi çektiklerini belirten Uslu, “Bizim haysiyetimizle oynandı. ‘Biz teröristiz, sizi öldürürüz’ diye bize telefon açıyorlar. ‘Devlet tanımayız biz’ dediler. Uşak’tan ileri gitmem artık. Iğdır’a gidip de kız vereceğiz diyene kimse kanmasın” dedi.

Aykut Yeniçağ - Ersen Doğan MANİSA İHA

