Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Sandıklı eski Afyon yolunda Taşlıbayır mevkiinde meydana geldi. M.E. idaresindeki 03 LY 314 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya yolu kavşağına 150 metre kala virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve kasksız olduğu öğrenilen Ali E. (42) ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali E. hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.E (37) ise Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.