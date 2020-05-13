Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki Leyla Gökkaya ve Nazım Gökkaya çifti 18 yaşında dünya evine girdi. Akraba olan çift dünyaya 6 çocuk getirdi. Çocuklardan üçünde DMD kas hastalığı gözüktü ve Gökkaya çifti bu hastalıktan 2 çocuklarını kaybetti. 6 çocuktan dördüncüsü olan 33 yaşındaki Muhammed Gökkaya, doktorların ölür demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Gökkaya’ya destek ve yardımcı olan annesi Leyla Gökkaya, vefat eden iki çocuğu gibi Muhammed Gökkaya’ya da gözü gibi bakıyor. Kardeşini 17 yaşında, abisini ise 27 yaşında kaybeden Gökkaya, sağlığına dikkat ederek kullandığı ilaçlarla hastalığı geciktirmeyi başardı. Hasta olmasına rağmen hiçbir zaman hayattan kopmadığını söyleyen Gökkaya, küçüklüğünden bu yana sağlıklı insanlarla zaman geçirdiğini dile getirdi.

Türkiye 3.sü oldu

Hayata neşe ile baktığını, hep olumlu düşündüğünü ifade eden Gökkaya, “Okulumu liseye kadar okudum. O zamanların şartlarında servis olmadığı için üniversiteye gidemedim. 2013 yılında Boccia sporu ile tanıştım. Engelliler Şeker Spor Kulübü var Sivas’ta. O kulübe kayıt oldum. Ondan sonra spor faaliyetlerine devam ettim. 2014 yılında Bursa’ya gittik. Bursa’da çitler kategorisinde Türkiye şampiyonasında birinci olduk. 5-6 ay sonra ise Polonya’da düzenlenen dünya kupasına katıldık. Hala Boccia sporuna devam ediyorum.2019 yılında Antalya’da düzenlenen Boccia turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra milli takıma tekrar seçildim. Bu sene Mart’ta Hırvatistan’da düzenlenecek olan turnuvaya gidecektim. Yalnız korona virüs sebebiyle iptal edildi. Şuan antrenmanlarımı da evde yapmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Üç kitabı basıldı

Aynı zamanda şiir yazan ve şarkı söyleyen Gökkaya’nın 3 tane kitabı çıktı. Boş zamanlarında devamlı şiir ile uğraştığını belirterek, "Şu anda şiir kitabımı hazırladım, yakında çıkacak. 1 tane kitabım var. 2017 yılında çıktı, kitabımın ismi ‘Açan Güllerimiz’. İçinde 130 tane şiirim var. İnsanların hiçbir zaman kendini kapatmaması gerekiyor eve. Bazı engelliler var evden dışarı çıkamıyor. Annesi babası çocuğundan utanıyor, çocuğunu görmek bile istemeyen anneler babalar var. Her zaman dışarıya çıkmalıyız her zaman gezmeliyiz hayatı olumlu yaşamalıyız, dolu dolu yaşamalıyız" diye konuştu.

Anne Leyla Gökkaya ise 4 kız iki erkek çocuğunun olduğunu ve 3 erkek çocuğunun kas hastası olduğunu söyleyerek, “Oğlum 9 yaşında kas hastası oldu, yürüyemedi. Ölen çocuğuma 20 yaşında ölür dediler. Benim çocuk 27 yaşına kadar yaşadı. Diğer çocuklarımı da öyle çok götürmedik doktora diğerine ölür dedi diye. Ondan sonra iki çocuğum oldu biri de 17 yaşındaydı, öldü. Muhammed ilk liseyi bitirdikten sonra çöktü. Ondan sonra yürüyemedi daha, hepsinden de çok memnunum. Şimdi şair oldu, bana türkü yazıyor, şiir söylüyor. Anneler gününü kutladı. Ben o gün çok ağladım. Bunu da Cenabı Allah'tan uzattı ömrünü. İnşallah nasip da varsa evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Biz de torun severiz" dedi.