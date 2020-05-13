Batman Valiliği tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kenttin en işlek yeri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı 9 Mayıs’tan bu yana saat 20.00 ile 03.00 arasında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı’nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı. Sadece araç trafiğine açık olan bulvarda akşam yayaların geçmemesi için kontrol noktaları oluşturuldu. Bulvara çıkan ara sokaklarda bariyerlerle kapatılırken uyarı levhaları da asıldı.
Batman’da korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı
13.05.2020 - 21:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da vaka sayısının artması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine kapatılan Turgut Özal Bulvarı’nda denetimler üst seviyeye çıkarıldı.
Etiketler : Batman,
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