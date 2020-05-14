Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genetik yapısı değişmeyen tek buğday türü olarak bilinen siyez buğdayının deneme amaçlı ekimi yapılan Alucra ilçesinde olumlu sonuçlar alındı.



Konuyla ilgili bilgi veren Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, “İlçemizde maalesef fındık yetişmiyor, tarım ekonomisine yeni gelir kapıları oluşturmak için geçtiğimiz sonbaharda deneme amaçlı çiftçilerimize siyez buğdayı ektirmiştik. Ekimi yapılan yerleri incelediğimizde ürünün ilçemizde en çorak yerlerde dahi oldukça verimli olduğunu büyük bir mutlulukla gözlemledik. Alucra Kavaklıdere Köyü ve Karabörk Köyü Karaçayır mevkilerinde yaklaşık 10 dönümlük arazide denenen siyez buğdayı şuanda beklediğimiz verimin üzerinde olarak gözlemliyoruz. İlçemiz çiftçileri adına bu büyük bir sevinç yaşıyoruz. Buralardan elde edeceğimiz ürünleri tohum yapıp bu türün ilçemizdeki ekim alanlarını genişleteceğiz. Tüm gayretlerimiz çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı sağlayıp onları teşvik etmektir" dedi.

Siyez buğdayının sağlık açısından faydaları olduğunu da ifade eden Metinyurt, “Genetik yapısı bozulmayan doğal bir tohum olan siyez buğdayının hem ekonomik olarak hem de sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. 10 bin yıllık tarihi olan siyez buğdayının genetiği değiştirilmemiş, tamamen organik, gluten yok, diyabet ve çölyak hastaları için oldukça faydalı bir tür. Alucra için önemli gelir kapısı olacağını şimdiden görmek bizi mutlu etmektedir" diye konuştu.