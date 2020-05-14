Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Varto ilçesi Tepe köyü mevkinde meydana geldi. Fuat Aslan (32) yönetimindeki 34 JK 1280 plakalı otomobil Muş istikametine giderken virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sadakat Eryüce (46) ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı bulunan şahıs ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.