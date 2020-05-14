Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında meydana gelen olayda silahla açılan ateş sonucu başına isabet alan V.Y. ağır yaralandı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. V.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

V.Y.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekiplerine mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alınırken,V.Y.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.