Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebek ile beraber anne ve babasının test sonuçları pozitif çıktı. Küçük bebek ve ailesi tedavi altına alındı. Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınan bebek 23 gün sonra virüsten kurtularak taburcu edildi. Âdeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, sağlıkçılara teşekkür etti.