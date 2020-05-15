Bebek ile beraber anne ve babasının test sonuçları pozitif çıktı. Küçük bebek ve ailesi tedavi altına alındı. Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınan bebek 23 gün sonra virüsten kurtularak taburcu edildi. Âdeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, sağlıkçılara teşekkür etti.
23 günlük bebek şifa buldu
15.05.2020 - 06:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Hatice ve Nevzat Parlakkılıç’ın 23 gün önce dünyaya gelen bebekleri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yoğun bakım ünitesine alındı.
Etiketler : bebek,bebek koronavirüs,
704155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704155.aspx
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