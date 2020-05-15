Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Zanlılardan B.C, G.E ve C.A. tutuklandı. H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefon siparişi alıp tuz göndermişlerdi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek veya sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam yaparak, elektronik eşya, bahçe malzemeleri, cep telefonu ve ayakkabı gibi ürünlerin siparişlerini aldıkları ancak bu ürünler yerine teff çayı, solüsyon, tuz, televizyon aparatı gönderdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin 2019 yılında Kırklareli'nde H.Ö'nün üzerine kargo şirketi kurduğukları ve bu şirket üzerinden haksız kazanç sağlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenmişti.