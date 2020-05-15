Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banaz ilçesinde 7 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Emrah Demir (32), geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı. Uşak’taki hastanede tedavi altına alınan Demir, 7 günlük tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Bunun ardından görevine dönen Demir, ‘immün plazma’ bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılayı Denizli Şubesine giderek iki kere plazma bağışında bulunan Demir, üçüncüsünü de bu ay sonunda vereceğini dile getirdi.

Emrah Demir, koronavirüse yakalanma sürecini şöyle anlattı:

“Nöbet esnasındayken bir üşüme, titreme geldi. İş arkadaşıma ‘Bende halsizlik ve titreme var’ diye söyledim. Sonra amirimi arayıp izin alarak Banaz Devlet Hastanesine gittim. ‘Akciğerinde bir leke gözüküyor’ deyip beni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. 2 gün boyunca hastanede kaldım ve testin sonucu pozitif geldi. Sonrasında ilaçlarla, serumlarla ağır tedavi uyguladılar. 7 gün süren tedavimin ardından test sonucum negatif çıkınca beni 14 gün boyunca evde kalmam için Banaz’a gönderdiler. 14 gün sonra da karantinam bitince işimin başına geri döndüm.”

“Koronavirüsten sonra kendinize verdiğiniz bir ödül”

Plazma bağışçısı olmaya hiç tereddüt etmeden karar verdiğini ve ne kadar istenirse o kadar bağış yapabileceğini belirten Demir, “Bu süreçte telefon geldi ve ‘Koronavirüsü yendiğin için plazma bağışçısı olmak ister misin’ diye sordular. ‘Koronavirüsü yenemeyen hastalara bir nebze olsun ilaç olacaksın’ dediler. Ben de ‘İyi olabileceksem verebilirim’ diye karar verdim. 2 kere plazma bağışladım, üçüncüsünü de bu ay sonunda vereceğim. Başkalarına umut olmak anlatılamayacak bir duygu. Yani sizin sayenizde insanlar ayağa kalkıyor, toparlanıyor, sağlığına kavuşuyor. Bu koronavirüsten sonra kendinize verdiğiniz bir ödül gibi” şeklinde konuştu.

“Bana gelmez dediğin başına gelir”

Hastalığın hafife alınmamasının önemini dile getiren Demir şunları söyledi:

“Hiçbir zaman hiçbir hastalığı hafife almayın. Hafife aldığın, ‘bana gelmez’ dediğin her şey başına gelir. Ondan dolayı sosyal mesafeyi korumak ve temas etmemek gerekiyor.”