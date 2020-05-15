Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 saatleri arasında izin çıkması üzerine gençler dışarıya akın etti. Tekirdağ’da plajda deniz havası alan gençler 4 saatlik dışarı çıkma iznini az buldu.

Ali Kovan ve Gökhan Alpdeger isimli gençler gazetecilere yaptıkları açıklamada, “Abi çok az zaman var. 3’e kadar bize yetmez ki. Abi saat 6’ya kadar olsaydı çok iyi olurdu. 6’ya kadar olsaydı denize girerdik ama bu saate denize girilmez. Hava da güzel yani” dedi.