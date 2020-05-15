Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik, Kütahya’da 16 Mayıs Cumartesi - 17 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde hissedileceğini. 35 dereceye kadar yükselecek sıcak havaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; ”Bölge genelinde (Kütahya, Bilecik, Bursa, Eskişehir ) 16 Mayıs Cumartesi - 17 Mayıs Pazar günlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından çok önemlidir. Kütahya’da tahmin edilen hava sıcaklıkları:

16 Mayıs Cumartesi: En düşük 16, en yüksek 34 derece, 17 Mayıs Pazar: En düşük 15, en yüksek 35 derece” denildi.