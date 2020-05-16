Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtdışındaki Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri sürüyor. Bu kapsamda ABD’de bulunan Türk vatandaşları hava yolu ile Antalya’ya getirildi. Antalya’dan da güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerle Isparta’ya gelen 147 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Yurda gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları odalara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresinde korona virüs testleri negatif çıkanlar memleketlerine gönderilecek.