Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada; yastık ve yorganların olduğu yüklük tabir edilen yerde 1 adet yün yastık içerisine zulalanmış vaziyette 4 paket halinde toplam 3 kilo 875 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi Y.K., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.
Van`da yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.
16.05.2020 - 23:11 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği Zeyna`nın da katıldığı aramada yün yastık içerisinde 3 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,uyuşturucu operasyonu,
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