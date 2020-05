Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te ikamet eden Emel ve Mehmet Kelleci çifti, şubat ayında ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Tenafly şehrinde yaşayan kızı ve torunlarının yanına gitti. İki ay orada kalmayı planlayan çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlar iptal edilince yurda dönemedi. İkili, Türk Hava Yollarının (THY) New York’a cuma günü özel sefer düzenlemesiyle mahkûmiyetten kurtuldu. Karı koca, orada bulundukları süre zarfınca yaşadıklarını aktardı. Emekli eczacı olan 74 yaşındaki Emel Kelleci “Diyabet hastasıyım. Buradan götürdüğüm ilaçlarım, konaklama süremiz uzayınca yetmedi. İlaç bulmakta çok zorlandım. Hâlbuki Türkiye’de böyle bir şey yok. Bizim ülkemiz, değil kendi vatandaşına yabancılara bile anında her şeyi temin ediyor. Yine oradaki bir Türk hemşirenin sayesinde ilaç alabildim. Biz Amerika’yı gözümüzde çok büyütmüşüz. Sağlık sistemi yönünden Türkiye’nin çok çok gerisinde” şeklinde konuştu.

İKİ AYRI SEFER DAHA

77 yaşındaki emekli doktor Mehmet Kelleci de “Eskiden televizyonlarda büyük ülkelerin böyle durumlarda kendi vatandaşlarını kurtardıklarını görür, imrenirdik. Sağ olsun, ülkemizin idarecileri sayesinde artık dünyanın hiçbir yerinde yalnız değiliz. Var olsun Türkiye” dedi. Kelleci çiftinin kızları İpek Yusra Derundere ve torunları Metehan (12), Onur (6) ile Kerem (6) de kendileriyle birlikte ülkeye dönüş yaptı. Öte yandan bu aile ile birlikte 353 Türk vatandaşı, bayram öncesi ülkelerine getirildi. Ayrıca THY, dün Houston’dan da uçak kaldırdı. Bugün de Miami’den ayrı bir sefer düzenlenecek. ABD ile uçuşlar 27-28 Mart’ta durdurulmuş, Türkiye, vatandaşları için 23-24 Nisan’da Washington, New York ve Los Angeles’tan üç özel sefer gerçekleştirmişti.