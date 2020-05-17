Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan baba Süleyman Aydın, günlerdir HDP il binası önünde oğlu için evlat nöbeti tutarken, evinin kapılarını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açtı. Oğlunun dağa kaçırılmasından tek sorumlunun HDP olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, HDP’lilerin, ‘evlat nöbeti tutan aileleri devlet desteklidir’ açıklamalarına tepki gösterdi. Evinin içler acısı hâlini odaları ve banyoyu gösteren Aydın, HDP’lilere seslenerek, burada yaşayıp yaşamayacaklarını sordu.

5 YILDIR TEK HABER YOK

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde yıkık dökük derme çatma bir evde oturan ve oğlunun kaçırılmasında HDP'nin aracılık ettiğini, şu anda dağlarda ölüme mahkûm edildiğini belirten baba Aydın "2015 yılında HDP il başkanlığına götürülüyor ve buradan da dağa gönderiyorlar. 5 yıldır oğlumdan tek bir haber almadım” dedi.

GEL BU HASRETLİK BİTSİN

Oğlu Özkan Aydın’a evinden çağrıda bulunan baba Aydın “Çocuğumuz gelirse hepimiz çok seviniriz ve bu Ramazan Bayramı bizler için çifte bayram olacaktır. Oğlum da beni duyuyor ve görüyor ise, oğlum gel devletine teslim ol, bak görüyorsun oğlum ne hâldeyiz. Oğlum sen babana destek çıkıyordun ve çalışıyordun. Ben biliyorum onlar seni zorla dağa kaçırdılar ve götürdüler. Ama bir fırsatını bulursan devlete teslim ol. Artık gel bu hasretlik bitsin oğlum” ifadelerini kullandı.