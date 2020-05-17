Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6'lara kadar düştü.