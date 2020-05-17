Sokağa çıkma kısıtlamasında Üsküdar Sahilden görüntü almaya çalışan İhlas Haber Ajansı muhabirinin dronesine bir karga yaklaştı ve droneye saldırmaya başladı. Dronenin sesinden ve renginden dolayı bir kuş olduğunu zanneden karga havada droneyi düşürmeye çalıştı. Karganın droneye saldırısı ise renkli anlara sahne oldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Karganın drone saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
17.05.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar’da meraklı bir karganın havada droneye saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karga,drone saldırısı,
704674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704674.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER